Эксклюзив 20 февраля 2023, 18:48 Палочка для ходьбы спасла пожилую жительницу Уфы от нападок экспрессивной соседки-ровесницы Пенсионерки из Уфы подрались из-за территории

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Пожилые жительницы Уфы устроили драку около жилого дома. Кадры с камеры наружного видеонаблюдения попали в распоряжение «360».

По предварительным данным, пенсионерки не поделили между собой небольшой участок земли.

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Основным оружием схватки стали палочки для ходьбы.

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Сначала одна из участниц перепалки что-то рассказывала, при этом активно используя язык жестов. Именно она первой и нанесла удар собеседнице.

Оппонентка не дала себя в обиду: сначала она применила защитный маневр. После этого перепалка немного подзатихла. Женщины оглянулись по сторонам. Однако на этом физическое противостояние пожилых дам не прекратилось. Зачинщица снова подалась в атаку. На этот раз она использовала для ударов и верхние, и нижние конечности, а также, возможно, указала противнице дорогу домой.

Однако та снова не осталась в долгу. Вторая участница возрастного спора за территорию пригрозила оппонентки подручным орудием — палочкой для ходьбы. Зачинщица перепалки поубавила экспрессивность своих действий и подалась в бега. Уходить далеко она не стала.

Но и на том спор пожилых дам не закончился: на поле схватки за территорию вышла третья пожилая женщина. Поначалу она пыталась поунять пыл зачинщицы и выяснить у второй участницы перепалки обстоятельства спора. Однако более энергичная пенсионерка по-прежнему хотела доказать силовое превосходство своей противнице и даже пыталась наносить удары из-за спины третьей дамы.

В ход вновь пошла палочка для ходьбы. На этот раз она сработала более эффективно, и экспрессивная пенсионерка вновь не захотела ощутить на себе удар этого подручного средства. Теперь самодостаточная жительница Уфы и третья участница перепалки отстояли свое мнение и прогнали противницу на более долгий срок.пе