Происшествия 15 января 2024, 17:26 Палестинец за рулем автомобиля протаранил толпу в Израиле, 14 человек пострадали Sky News: палестинец под Тель-Авивом въехал на автомобиле в толпу людей Wang Zhuolun / Global Look Press

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Мужчина за рулем угнанного автомобиля въехал в толпу людей в городе Раанана, который находится в 19 километрах от Тель-Авива. По меньшей мере 14 человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Правоохранители арестовали палестинца — выходца из города Хеврона. По их данным, подозреваемый трижды менял автомобиль.

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Кроме того, сообщалось о нападении на прохожих с ножом. Второго нападавшего, предположительно, из того же города, арестовали. К расследованию теракта подключилось израильское агентство безопасности.

Одна пострадавшая — 70-летняя женщина — скончалась от полученных травм. Состояние двух госпитализированных оценивается как тяжелое. Еще восемь человек получили травмы средней степени тяжести, остальные — легкие.

В декабре в Казахстане автобус протаранил толпу на остановке общественного транспорта, погибли три человека.