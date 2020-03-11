11 марта 2020, 18:06
Пакистанский пилот погиб во время репетиции парада
Произошла трагедия во время репетиции празднования парада в честь Дня Пакистана. Пилот не смог катапультировать из неисправного самолета и разбился. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу военных сил страны.
Самолет заглох, когда пилот исполнял фигуры высшего пилотажа. Катапультироваться ему не удалось и пилот погиб во время крушения.
«Командующий крылом Военно-воздушных сил Пакистана Номан Акрам погиб в результате крушения истребителя», — сообщили пакистанские военные силы.