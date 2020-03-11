Пакистанский пилот погиб во время репетиции парада

Самолет заглох, когда пилот исполнял фигуры высшего пилотажа. Катапультироваться ему не удалось и пилот погиб во время крушения.

«Командующий крылом Военно-воздушных сил Пакистана Номан Акрам погиб в результате крушения истребителя», — сообщили пакистанские военные силы.