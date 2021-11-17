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    17 ноября 2021, 20:21

    Пакеты с человеческими костями найдены в Ленобласти

    Останки времен второй Мировой войны нашли жители Ленобласти

    Дарья Морозова

    Жители Ленинградской области нашли пакеты с человеческими костями. Об этом сообщило РИА ФАН.

    В Следственном комитете объяснили, что это останки времен Второй мировой войны, которые собрали на экспертизу. Это часть расследования уголовного дела о массовых убийствах нацистами мирных граждан.

    Кости собрали и оставили в Ленобласти поисковые отряды. После всех необходимых действий их перезахоронят.