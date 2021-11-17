17 ноября 2021, 20:21
Пакеты с человеческими костями найдены в Ленобласти
Останки времен второй Мировой войны нашли жители Ленобласти
Жители Ленинградской области нашли пакеты с человеческими костями. Об этом сообщило РИА ФАН.
В Следственном комитете объяснили, что это останки времен Второй мировой войны, которые собрали на экспертизу. Это часть расследования уголовного дела о массовых убийствах нацистами мирных граждан.
Кости собрали и оставили в Ленобласти поисковые отряды. После всех необходимых действий их перезахоронят.