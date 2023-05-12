Происшествия 12 мая 2023, 10:03 Пакет с торчащими проводами нашли на стройке Соборной мечети в Крыму Telegram-канал Shot: в Крыму на стройке Соборной мечети нашли пакет с торчащими проводами РИА «Новости»

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На стройке Соборной мечети в Крыму обнаружили черный пакет с торчащими проводами. Ранее правоохранители получили сообщение о заложенном самодельном взрывном устройстве на стройплощадке, сообщил источник Telegram-канала Shot.

«Силовики приехали на стройку Соборной мечети в Крыму после сообщения о заложенном СВУ, <…> нашли там черный пакет с торчащими проводами», — уточнил источник издания.

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Подозрительный предмет злоумышленники обмотали скотчем.

По предварительным данным приехавших на место происшествия саперов, пакет оказался муляжом и угрозы не представляет.

«СВУ» собрали из четырех кусков хозяйственного мыла, проводов и телефона. Правоохранители по данному факту начали проверку, лжетеррориста ищут.

Ранее появились подробности о сорвавшейся диверсии в Саратове. Самодельную взрывчатку диверсанты заложили под опору ЛЭП в западной части города.