Эксклюзив 23 февраля 2023, 11:43 Пакет с двумя гранатами нашли на территории посольства Швейцарии в Москве Источник «360»: пакет с двумя гранатами обнаружили у посольства Швейцарии в Москве РИА «Новости»

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Пакет с двумя наступательными ручными гранатами обнаружили на территории посольства Швейцарии в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. ЧП произошло в переулке Огородная Слобода.

Две РГД лежали в прозрачном пакете, размером 20 на 30 сантиметров, уточнил источник. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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Официально данные о ЧП пока не подтвердили.

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