23 февраля 2023, 11:43
Пакет с двумя гранатами нашли на территории посольства Швейцарии в Москве
Источник «360»: пакет с двумя гранатами обнаружили у посольства Швейцарии в Москве
Пакет с двумя наступательными ручными гранатами обнаружили на территории посольства Швейцарии в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. ЧП произошло в переулке Огородная Слобода.
Две РГД лежали в прозрачном пакете, размером 20 на 30 сантиметров, уточнил источник. Все обстоятельства происшествия уточняются.
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Официально данные о ЧП пока не подтвердили.
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