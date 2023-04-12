12 апреля 2023, 10:42
Пакет с 5 кг взрывчатки нашли у кафе в Мелитополе
Полицейские обнаружили пакет с 5 кг взрывчатого вещества недалеко от кафе в Мелитополе
Пакет с пятью килограммами взрывчатого вещества обнаружили полицейские возле одного из кафе в Мелитополе. На место сразу же вызвали взрывотехников, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД Запорожской области.
«В полиэтиленовом пакете обнаружили 10 брусков по 500 граммов пластического вещества с характерной маркировкой», — уточнили в ведомстве.
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По предварительным данным, в пакете находилась именно взрывчатка, а не взрывное устройство. Его передали специалистам.
Несколькими днями ранее крупный тайник с боеприпасами обнаружили близ поселка городского типа Чаплинка Херсонской области. В схроне находились контактные взрыватели, пороховые заряды для РПГ, два танковых пороховых заряда, противопехотная мина и другие виды снарядов.
Находку уничтожили накладным зарядом тротила.
Полиция
Запорожская область
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