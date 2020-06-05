Иван Бочаров — один из тех людей, кто оказался на месте пожара в жилом доме в московском районе Чертаново. Он сообщил «360», что там происходит.

«Окна вынесло, повсюду стекла. Двор полностью перекрыли. Наверное, машин пять пожарных, столько же скорых. Сотрудники ГИБДД и Следственного комитета приехали. Тут весь двор был задымлен. Пахнет дымом и какой-то химией. Все паникуют, кричат, повсюду ленточки оградительные», — поделился он.

По его словам, еще пять этажей, которые находятся выше той самой квартиры, задымлены. Весь подъезд эвакуировали.

Пожар произошел 5 июня в доме на улице Дорожная. По данным МЧС, огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. В 12:54 спасатели потушили пламя. Однако из окон до сих пор валит густой дым. Об этом сообщило РИА «Новости». В ведомстве подтвердили гибель одного человека. Еще одного удалось спасти.

Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить