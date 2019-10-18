Падение женщины на пути в метро попало на видео

В метро аргентинской столицы произошел инцидент, который мог закончится трагично, но благодаря отзывчивости пассажиров, все остались живы. В подземке Буэнос-Айреса мужчине стало плохо, он упал в обморок так резко, что сбил на пути проходящую мимо женщину.

Кадры инцидента сняла камера наблюдения в метро. Женщина, свалившись на пути, очевидно, потеряла сознание, потому что не вставала, пока ехал поезд.

Когда электричка выехала на станцию, пассажиры начали подавать сигналы и кричать машинисту. К счастью, экстренное торможение сработало, и поезд остановился в паре метров от женщины.

Мужчины тут же бросились ее поднимать обратно на платформу, и буквально через пару минут подоспела скорая и полиция.