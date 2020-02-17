Падение сотовой вышки в Москве с гибелью двоих рабочих попало на видео

Сотовая вышка упала на улице Малыгина на северо-востоке Москвы в минувшее воскресенье, 16 февраля. В результате погибли двое рабочих, которые ремонтировали конструкцию. «360» публикует видео с места события.

На кадрах видно, как по дороге проехала машина. Сразу после этого часть сотовой вышки упала на землю. В результате погибли двое рабочих.

По неподтвержденным данным, причиной обрушения конструкции стала проехавшая мимо иномарка, которая зацепила страховочный трос.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Они начали выяснять причины происшествия.