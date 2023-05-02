Эксклюзив 02 мая 2023, 17:04 Гость ресторана в Петербурге во время танца проломил семилетней имениннице череп Телеканал «360»

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Гость детского праздника в ресторане на проспекте Сизова в Петербурге проломил семилетней имениннице череп. Во время игры молодой человек уронил ребенка. Видеозапись момента происшествия оказалась в распоряжении «360».

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом затылочной кости, ушибленную рану затылка и другие травмы. Девочку поместили в реанимацию.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина несколько раз подбрасывал именинницу на руках, однако в последний раз не успел ее поймать. Ребенок рухнул на пол. Судя по записи, после удара несовершеннолетняя потерла сознание: гость пытался поднять ее и привести в чувства.

В пресс-службе прокуратуры Приморского района Северной столицы сообщили, что ведомство координирует действия правоохранительных органов, установление причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки по факту происшествия.

Ранее «360» писал о другом пострадавшем ребенке. В мебельном магазине Оренбурга на мальчика упал шкаф. Отец несовершеннолетнего подал на владельца заведения в суд.