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    20 августа 2022, 13:57

    Падение самолета на оживленную улицу в США сняли на видео

    Самолет рухнул на оживленную улицу в Калифорнии

    Максим Зинкин

    Частный легкомоторный самолет Cessna 182 Skylane потерпел крушение в Калифорнии, совершив жесткую посадку посреди оживленной улицы. Об этом написал Fox News.

    В результате падения воздушного корабля никто из случайных прохожих не пострадал, пилот отделался незначительными ушибами.

    Очевидцы сумели заснять падение самолета на видео. На кадрах видно, что борт начал снижение на трассу, а в последний момент резко накренился в сторону и врезался фюзеляжем в дорожное покрытие.

    Перед посадкой самолет ударился о капот белого внедорожника Hyundai.

    «Я просто ехала по автостраде, и вдруг это. Я не знала, что это было, но самолет просто врезался в переднюю часть моей машины, а затем разбился», — поделилась впечатлениями очевидец Кэрри Зуб.

    Ранее самолет Cessna потерпел крушение в Коми, три человека в авиакатастрофе погибли.