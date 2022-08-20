Падение самолета на оживленную улицу в США сняли на видео
Самолет рухнул на оживленную улицу в Калифорнии
Частный легкомоторный самолет Cessna 182 Skylane потерпел крушение в Калифорнии, совершив жесткую посадку посреди оживленной улицы. Об этом написал Fox News.
В результате падения воздушного корабля никто из случайных прохожих не пострадал, пилот отделался незначительными ушибами.
Очевидцы сумели заснять падение самолета на видео. На кадрах видно, что борт начал снижение на трассу, а в последний момент резко накренился в сторону и врезался фюзеляжем в дорожное покрытие.
Перед посадкой самолет ударился о капот белого внедорожника Hyundai.
«Я просто ехала по автостраде, и вдруг это. Я не знала, что это было, но самолет просто врезался в переднюю часть моей машины, а затем разбился», — поделилась впечатлениями очевидец Кэрри Зуб.
Ранее самолет Cessna потерпел крушение в Коми, три человека в авиакатастрофе погибли.