Падение микроавтобуса под Магаданом обошлось без жертв

ДТП произошло на 80-м километре автодороги Герба — Омсукчан под Магаданом. Там микроавтобус слетел с трассы, попал в кювет и перевернулся. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на министерство транспорта региона.

В момент аварии в автобусе находились 14 человек. Несмотря на серьезность происшествия, информации о погибших или пострадавших не поступало.

Компания-подрядчик эвакуировала пассажиров. Сейчас их направили на базу дорожников. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.