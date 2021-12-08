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    08 декабря 2021, 10:15

    Падение метеора заметили возле Сочи

    Над Сочи заметили падение метеора

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    Около Сочи упал, предположительно, метеор. Очевидцы успели заснять падение на видео.

    Падение метеора заметили возле Сочи

    Падающее небесное тело заметили в Сочи, в районе поселка Лазаревское, в 20:17. Видео распространили в социальных сетях. На нескольких кадрах можно заметить, что яркий шар быстро пролетает над городом и сгорает, не долетев до Земли.

    Метеор — это небесное тело, которое, попадая в атмосферу Земли, не долетает до ее поверхности, а сгорает. Люди видят такие тела как падающие звезды. Метеоры — частое явление, их падение может происходить раз в трое суток. При этом те метеоры, которые сгорают, не долетев до Земли, неопасны.

    Ранее астроном Александр Якушечкин рассказал, что в декабре можно будет наблюдать с территории России восемь метеорных потоков. Среди них будет самый известный и яркий — поток Геминиды, который достигнет своего максимума в середине декабря. Прямо сейчас есть возможность наблюдать за уже активным потоком Фи-Кассиопеиды. Он отличается медленным движением метеоров, около 16 километров в секунду.