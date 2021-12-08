Падение метеора заметили возле Сочи

Около Сочи упал, предположительно, метеор. Очевидцы успели заснять падение на видео.

Падающее небесное тело заметили в Сочи, в районе поселка Лазаревское, в 20:17. Видео распространили в социальных сетях. На нескольких кадрах можно заметить, что яркий шар быстро пролетает над городом и сгорает, не долетев до Земли.

Метеор — это небесное тело, которое, попадая в атмосферу Земли, не долетает до ее поверхности, а сгорает. Люди видят такие тела как падающие звезды. Метеоры — частое явление, их падение может происходить раз в трое суток. При этом те метеоры, которые сгорают, не долетев до Земли, неопасны.

Ранее астроном Александр Якушечкин рассказал, что в декабре можно будет наблюдать с территории России восемь метеорных потоков. Среди них будет самый известный и яркий — поток Геминиды, который достигнет своего максимума в середине декабря. Прямо сейчас есть возможность наблюдать за уже активным потоком Фи-Кассиопеиды. Он отличается медленным движением метеоров, около 16 километров в секунду.