Падение мальчика с канатной дороги в Магнитогорске обернулось уголовным делом

Школьник упал с канатной дороги в экологическом парке Магнитогорска. Он получил травмы и попал в больницу. После ЧП завели уголовное дело. Мать пострадавшего по имени Олеся рассказала «360», что сейчас с ее сыном и как это произошло.

«Он лежит в больнице. В понедельник скажут, что дальше будут делать. Он получил сотрясение [мозга], ушиб позвоночника и коленного сустава. <…> Он (инструктор — прим. ред.) не пристегнул его. Он забыл его пристегнуть. Он надел снаряжение, но карабин не пристегнул почему-то», — рассказала собеседница.

По ее словам, с места падения сына на руках вынес отец. Женщина заявила, что самое главное — чтобы сын поскорее выздоровел. Про какие-то иски можно будет думать после разговора в прокуратуре, куда ее пригласили прийти 12 января.

Надзорное ведомство провело проверку обстоятельств того, что произошло с мальчиком на канатной дороге. После этого завели уголовное дело.

«Проверка показала, что падение ребенка произошло в результате действий инструктора, который не обеспечил надежность крепления оборудования, а также не убедился в возрасте и весе ребенка, которые на момент поездки не соответствовали требованиям», — сообщили в прокуратуре.

Дело завели по статье УК РФ «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».