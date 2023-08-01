Происшествия 01 августа 2023, 08:37 Падение крана на стройке в Индии унесло жизни 16 человек NDTV: в Индии погибли не менее 16 человек из-за падения крана на стройке pxhere.com

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Во время строительства скоростной автомагистрали в индийском штате Махараштра на группу рабочих рухнул передвижной кран. В результате 16 человек погибли, трое получили ранения. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Авария произошла, когда строители управляли передвижным краном и перемещали большие стальные балки. Устройство рухнуло на эстакаду, разрушив часть конструкции из бетона.

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Помимо 16 жертв и трех пострадавших еще пять рабочих могут находиться под обломками упавшего крана, сообщили в местной полиции.

Экстренные службы начали спасательную операцию на месте аварии. Руководство страны потребовало от правоохранителей провести расследование и выявить причину произошедшего.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Он заявил, что правительство обеспечит их единовременной финансовой помощью.

Ранее тела троих погибших извлекли из-под завалов стройки в Кировской области. Сотрудники МЧС начали разбирать упавшие конструкции и расчищать место трагедии.