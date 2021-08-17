Разрушений на месте крушения военного самолета Ил-112В нет. Угроза населению отсутствует. Об этом сообщили в подмосковном МЧС.

Самолет потерпел крушение на территории городского округа Одинцово в Московской области. Он упал в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолета», — сообщили в МЧС.

На ликвидацию последствий крушения были направлены 27 человек и выделено девять единиц техники.

Следственный комитет начал проверку по факту крушения опытного образца самолета Ил-112В неподалеку от Кубинки. Военный самолет упал во время тренировочного полета. Потерпевший крушение Ил-112В прилетел в Московскую область для подготовки к участию в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Новинку должны были представить через несколько дней.

Самолет изготовлен на Воронежском авиационном заводе. Он оснащен только российскими комплектующими. Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.