Падение горящего мужчины в Петербурге попало на видео

Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попал на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовали СМИ.

Мужчина выпал из расселенного трехэтажного дома на Боровой улице. На кадрах слышен мужской голос: «Разбегайтесь!». Затем на тротуар падает огненный шар, задевая женщину, проходившую мимо.

Она падает на землю, после чего на нее летит еще один горящий предмет. К пострадавшей подбегают другие прохожие, поднимают ее с земли и уводят в сторону.

Мужчина, охваченный пламенем, погиб на месте. Женщина, которую он задел, Вера Волгина, не получила серьезных травм.

Вдруг хлопок, резкий удар по голове, и я упала. Все. Я даже испугаться не успела, больше переживала за кота, которого несла в руках. Вера Волгина пострадавшая

Волгина рассказала, что после удара подошла к машине скорой помощи, стоявшей неподалеку. Ее дочь сообщила «360», что пострадавшая ушибла только ногу.

Инцидент произошел в шестом часу вечера 2 января.