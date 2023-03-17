Происшествия 17 марта 2023, 01:58 Падение глыбы льда на коляску с ребенком в Ивановской области попало на видео СК показал видео падения куска льда на коляску с младенцем в Ивановской области

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Годовалый ребенок пострадал из-за схода наледи. Кусок льда упал на девочку с крыши многоэтажного дома. Об этом сообщило СУ СК России по Ивановской области, опубликовав видео.

Судя по кадрам, ребенок находился в коляске рядом с крыльцом жилого дома, когда сверху на него упала глыба льда. От удара коляска перевернулась. Мать же подбежала к дочери и взяла ее на руки. Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей носа и глубокую ссадину.

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Аналогичный случай произошел 15 марта в Кинешме. Ледяная глыба упала с кровли дома № 28 по улице Правды. Десятимесячная девочка получила травму в области лба.

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Следователи возбудили три уголовных дела по признакам нескольких преступлений, а именно по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Правоохранители провели осмотры мест происшествий и допросили свидетелей.