Происшествия 02 марта 2023, 15:52 Падение беспилотника назвали одной из версий взрыва в Тульской области Правительство Тульской области назвало падение БПЛА одной из причин взрыва в регионе РИА «Новости»

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Одной из версий взрыва в Тульской области могло стать падение беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 2 марта провел заседание оперативного штаба. На встрече представители силовых структур доложили об обстановке в регионе и обсудили ситуацию со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района.

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Пострадавших и разрушения инфраструктуры не обнаружили. На заседании заверили, что безопасности жителей ничто не угрожает.

«На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА», — отметили в правительстве.

Губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе. При необходимости в ближайшее время он призвал развернуть дополнительные силы для охраны правопорядка и жизненно важных объектов в области. Кроме того, глава Тульской области дал поручение расширить меры поддержки для участников добровольных народных дружин.

ЧП произошло рядом с поселком Березовского в Тульской области. Власти региона подтвердили РИА «Новости», что в 600 метрах от населенного пункта заметили воронку от взрыва.