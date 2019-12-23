Падение бетоновоза в Неву в Петербурге попало на видео

В Санкт-Петербурге бетоновоз рухнул в Неву на Октябрьской набережной. Грузовик сначала влетел в здание, потом столкнулся с легковой иномаркой и упал в воду. Водитель, по предварительным данным, погиб.

Авария произошла около 04:15 23 декабря возле дома № 16, сообщил сайт РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Бетоновоз врезался в Volkswagen, после чего оказался в реке. Его, по информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, отнесло течением к дому № 98 по Малоохтинскому проспекту.

Источник фото: «ВКонтакте»

Начались поисково-спасательные работы. О судьбе водителя ничего известно не было. Позже портал «Невские новости» уточнил, что мужчине удалось выбраться из кабины тонущего грузовика. До берега он доплыть не смог и утонул.

Бетоновоз готовятся поднять из Невы.

Предположительно, ДТП произошло, поскольку водитель грузовика ехал на большой скорости. Мужчина, уточнил портал 78.ru, мог не справиться с управлением на мокрой дороге и выехал на встречную полосу.