Падение бетоновоза в Неву в Петербурге попало на видео
Авария произошла около 04:15 23 декабря возле дома № 16, сообщил сайт РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
Бетоновоз врезался в Volkswagen, после чего оказался в реке. Его, по информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, отнесло течением к дому № 98 по Малоохтинскому проспекту.
Начались поисково-спасательные работы. О судьбе водителя ничего известно не было. Позже портал «Невские новости» уточнил, что мужчине удалось выбраться из кабины тонущего грузовика. До берега он доплыть не смог и утонул.
Бетоновоз готовятся поднять из Невы.
Предположительно, ДТП произошло, поскольку водитель грузовика ехал на большой скорости. Мужчина, уточнил портал 78.ru, мог не справиться с управлением на мокрой дороге и выехал на встречную полосу.