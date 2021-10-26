Падение башенного крана в Хабаровске попало на видео

Падение башенного крана на стройке в Хабаровске попало на видео. Запись появилась в распоряжении «360». Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На кадрах можно видеть, что крановщик разворачивал стрелу справа налево, но внезапно кабина вместе с ней начала заваливаться назад. В какой-то момент стрела крана оказалась перпендикулярно земле, после чего обрушилась вниз.

По данным городской прокуратуры, ЧП произошло около 17:30 по местному времени на площадке строящейся детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне Хабаровска. В ведомстве подтвердили информацию СМИ о том, что жертвой обрушения стал разнорабочий, крановщик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Стройку посетили сотрудники прокуратуры, после проверки будет дана оценка соблюдению норм по охране труда и технике безопасности.