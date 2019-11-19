Падение автомобиля в яму с кипятком попало на видео

В сети появились кадры, на которые попал момент падения автомобиля LADA Largus в яму с кипятком. Ролик выложил на YouTube местный сайт 1PNZ.

На кадрах видно, что асфальт не провалился непосредственно под машиной, как сообщалось ранее. Автомобиль въехал в яму, которая уже образовалась за некоторое время до этого. Водитель не видел опасность из-за столба пара, который вырывался из нее.

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В результате машина с двумя людьми в ней въехала в облако пара и провалилось в яму, наполненную кипящей водой. На кадрах видно, как она бурлила и плескалась после того, как поглотила автомобиль за секунду.

На видео также указано точное время происшествия — 9:35. В момент падения автомобиля на улице было несколько свидетелей.

Двое мужчин, которые находились в машине, погибли. Они заживо сварились в кипятке, в который рухнул автомобиль. Их тела вместе с транспортом уже извлекли из ямы. Сейчас правоохранители устанавливают их личности и возраст.

Следователи возбудили уголовное дело после произошедшего по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».