Эксклюзив 04 июля 2023, 07:37 Падавшие обломки сбитых БПЛА заметили в поселке Валуево Очевидцы рассказали о двух сбитых беспилотниках в районе поселка Валуево в Новой Москве Unsplash

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Жители поселка Валуево поселения Филимонковское Новомосковского административного округа утром 4 июля заметили, как в небе сбили два БПЛА. Они сообщили об этом в экстренные службы, сообщил источник «360».

Вызовы начали поступать в 05:20. Очевидцы заявили, что видели, как в небе сбили два беспилотника, их обломки упали на землю. Люди слышали в среднем от двух до трех хлопков. Один из позвонивших спасателям рассказал о самих БПЛА. Один из них — черный, с размахом крыльев три метра, второй — серо-белый, меньшего размера.

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Повреждений в районе предполагаемого падения дронов не обнаружили. Некоторые очевидцы успели снять облако черного дыма в небе за многоэтажками в Валуево. РИА «Новости» в экстренных службах сказали, что оба дрона упали в чистом поле.

В деревне Кривошеино после сообщений о возможной атаке БПЛА загорелся двухэтажный гараж. Его потушили, никто не пострадал. Падение беспилотника самолетного типа заметили в районе Кубинки. Он ударил по административному зданию рано утром.