Паб Конора Макгрегора атаковали коктейлями молотова в Дублине

Неизвестные обкидали коктейлями Молотова паб ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Заведение располагалось в Дублине. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Daily Mail.

В этот момент заведение не работало. Информации о пострадавших не поступало. Также злоумышленникам не удалось испортить имущество паба. На месте происшествия обнаружили самодельные бомбы. На данный момент полицейские проводят расследование.

При этом сам Макгрегор покинул заведение за несколько часов до происшествия. Сейчас сотрудники органов пытаются изъять записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.