Происшествия 26 марта 2024, 12:27 Озвучившая Жасмин актриса заявила о краже драгоценностей на 9 млн рублей Mash: ценности на 9 млн руб. украли из дома озвучившей Жасмин актрисы Игумновой Freepik

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Артистка озвучивания Евгения Игумнова стала жертвой кражи. Из ее дома под Санкт-Петербургом похитили ценности, украшения и наличные денежные средства на общую сумму около девяти миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, преступники проникли в дом ночью, взломав запасную дверь двухэтажного коттеджа 50-летней актрисы. Среди украденных ценностей оказались двое премиальных часов, подвеска, серьги от Tiffany и 11 колец. Кроме того, воры унесли с собой пять тысяч долларов США.

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Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже.

Евгения Игумнова — актриса театра Комиссаржевской, заслуженная артистка России и лауреат премии «Золотой софит». Ее фильмография насчитывает более 40 фильмов и сериалов. Например, она подарила свой голос Элизабет Суонн, персонажу Киры Найтли, в серии фильмов «Пираты Карибского моря» и принцессе Жасмин из мультфильма об Аладдине.

Ранее неизвестные ограбили гендиректора медицинской компании в Подмосковье. Общая сумма ущерба составила приблизительно четыре миллиона рублей.