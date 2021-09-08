Озвучена предварительная причина пожара у отшельницы Агафьи Лыковой

Пресс-служба МЧС назвала предварительную причину возгорания, которое случилось в хозяйственной постройке отшельницы Агафьи Лыковой на территории заповедника «Хакасский». По сообщению ведомства, неисправность печного отопления могла спровоцировать пожар. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Агафья чувствует себя хорошо, в данный момент она проживает в новом доме, а старым, в котором случился пожар, уже давно не пользуется», — рассказал замначальника ГУ МЧС России по Хакасии Роман Стрельников.

Ранее стало известно о пожаре у отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии. В результате возгорания была повреждена крыша старого дома на площади 30 квадратных метров. В ЧП никто не пострадал.