Озвучена одна из возможных причин гибели альпинистов на Эльбрусе

Руководитель северо-кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Ципковский назвал возможную причину гибели альпинистов на Эльбрусе. По его словам, участники экспедиции проигнорировали неблагоприятный прогноз погоды и отправились в путь. Об этом спасатель сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Игнорирование прогнозов погоды в данном случае — это уже однозначно. То есть люди понадеялись «на авось». Отсутствие опыта самоспасения, ведь даже при таком количестве участников у всех сразу возникла мысль: «нужны спасатели», — сказал Ципковский.

Участникам предстоящих восхождений он напомнил, что такие походы являются достаточно опасными. Среди факторов риска — резкая смена погоды, технически сложные скальные участки, глубокие трещины, сход лавин. На спящем вулкане Эльбруса довольно много мест, где происходит выход газа.

«К сожалению, наверное, этот случай тоже не явился исключением, потому что к печальному результату, как правило, приводит не одно, а стечение нескольких обстоятельств. Это не просто низкий уровень подготовки участников, а даже разница в уровнях подготовки может сыграть свою роковую роль», — заключил эксперт.

23 сентября 19 альпинистов, находясь на высоте 5400 метров, обратились к спасателям за помощью из-за метеоусловий. В результате происшествия пять человек погибли, 11 находятся в больнице в Нальчике.