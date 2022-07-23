Пенсионерку переехал задом автомобиль ОZОN в Москве. Видео

Водитель фургона, управляя автомобилем, на задней скорости сбил во дворе жилого дома шедшую по дороге 84-летнюю пенсионерку на севере Москвы. Видео с камеры наблюдения опубликовала в своем Telegram-канале столичная прокуратура.

На опубликованных кадрах видно, как фургон, сдавая назад, сбил пожилую женщину на дороге около дома. После наезда машина остановилась, но потом продолжила движение, проехав над упавшей пенсионеркой. Водитель даже не вышел из кабины, чтобы посмотреть, на какое «препятствие» он наехал.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что авария произошла на улице Новая Башиловка. Пострадавшая пенсионерка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Ведомство начало проверку для установления всех обстоятельств происшествия. По итогам мероприятия прокуроры примут процессуальное решение.