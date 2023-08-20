Эксклюзив 20 августа 2023, 11:42 Ozon сообщил подробности о пожаре на складе в Подольске Ozon: пожар на складе в Подольске вспыхнул в неэксплуатируемом блоке Пресс-служба МЧС

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Представители Ozon прокомментировали пожар на складском помещении в Подольске. Возгорание произошло в блоке, где не хранились товары, заявили «360» в пресс-службе компании.

«Сегодня утром произошло возгорание в одном из блоков склада в подмосковном Гривно. Блок не эксплуатировался, там не хранились товары», — пояснили в Ozon.

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По данным компании, всех сотрудников эвакуировали. За медицинской помощью никто из них не обращался.

Угрозы для соседних блоков и зданий нет, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее региональный главк МЧС сообщил о локализации возгорания на площади 500 квадратных метров.