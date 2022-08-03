Ozon отменил доставки товаров со склада в Истре и пообещал компенсации

Пожар на складе Ozon в селе Петровское в Истре возник в отдельном блоке фулфилмента, где находится зона приемки, сообщили представители маркетплейса. Из-за ЧП запись на поставки на этот склад временно закрыли. Клиентов попросили выбирать другие объекты компании.

В Оzоn подчеркнули, что все сотрудники были эвакуированы. На месте, по данным МЧС, работают 96 человек и 30 единиц техники, для тушения огня привлекли авиацию.

«Приемки поставок сегодня не будет — сообщим, когда сможем ее восстановить. Заказы, которые должны ехать покупателям с Новой Риги, нам придется отменить — обязательно извинимся перед клиентами и объясним, что вы в этом не виноваты», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Ozon.

В компании уточнили, что вывезти товары со склада пока тоже не получится. О возможности сделать это будет объявлено позже.

«Все товары, которые есть на Новой Риге, мы пока скрыли — на сайте их статус „Нет в наличии“», — пояснили представители маркетплейса.

Ozon заверил, что компенсирует стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся, процедуру проведут согласно правилам договора. Сумма ущерба из-за пожара пока не установлена.

В настоящее время прямые поставки на склад в Истре, которые должны были принять у клиентов до 17 августа включительно, отменены. Также отменили запланированные поставки кросс-докингом, которые могли приехать сюда раньше 18 августа. Отменены и поставки, которые до 17 августа включительно должны были принять на складе в Истре для отправки на другие складские объекты Ozon.

«Каждому продавцу, у кого отменится поставка, напишем лично, куда можно перенаправить товары и как это сделать быстрее всего», — заключили в пресс-службе.

По информации МЧС, в результате пожара на складе пострадали 11 человек. В ведомстве уточнили, что двух человек врачи забрали в больницу. Остальным медики оказали помощь на месте.