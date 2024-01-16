Происшествия 16 января 2024, 13:32 Ожоги кипятком на улице в Нижнем Новгороде получили 10 человек ПИМУ: 10 человек пострадали при прорыве трубы в Нижнем Новгороде РИА «Новости»

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В больницу Нижнего Новгорода доставили 10 человек, получивших ожоги при прорыве трубы с горячей водой в центре города. Большинству назначили амбулаторное лечение, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета.

Пострадавших нижегородцев доставили в Ожоговый центр ПИМУ. Девяти взрослым оказали медпомощь и назначили амбулаторное лечение. Десятый пациент — ребенок. Его оставили в стационаре.

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«У пострадавшего ребенка зафиксированы ожоги 2-3% поверхности тела, он будет проходить лечение в стационаре», — сообщил представитель университета.

Прорыв произошел на пересечении улиц Славянской и Студеной, горячая вода растеклась по Решетниковской улице. «360» показал видео с места происшествия.

В Сергиевом Посаде 10 января произошел прорыв трубы в доме на Строительной улице. Горячая вода залила подъезд. Коммунальщики заявили, что износилась батарея.