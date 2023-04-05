Эксклюзив 05 апреля 2023, 17:06 «Ожоги 17%». Провалившегося на машине в яму с кипятком в Петербурге мужчину доставили в реанимацию Сын водителя утонувшей в кипятке машины в Петербурге: у отца ожоги 17% тела

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Днем 5 апреля в Петербурге машина с дедушкой и двумя внуками, которых он вез в школу, провалилась в яму с кипятком. Мужчина попал в реанимацию, рассказал «360» его сын Игорь.

«Отец в реанимации, старший ребенок в больнице в стационаре. У отца ожоги 17%, пока сообщают так», — отметил он.

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Сын находится в командировке и описал случившееся со слов отца.

«Он выехал на дорогу, машина начала проваливаться. Отец открыл дверь, хотел выйти, а под ногами кипяток. Поэтому вернулся в машину и позвонил сразу мне, я уже вызывал спасателей», — сообщил Игорь.

Он поблагодарил сотрудников МЧС, которые быстро приехали и на руках вынесли из машины детей. Их дедушка был «в шоковом состоянии».

Об иске к коммунальщикам семья пока не думает: главное, чтобы пострадавшие скорее выздоровели.

Трубу диаметром 400 миллиметров прорвало сегодня утром на Рижском проспекте. Из-за прорыва образовалась яма, в которую и провалился автомобиль. Авария попала на видео.