«Ожог частично химический»: хирург оценил состояние пострадавших в Дзержинском девочек

Пострадавшие в Дзержинском девочки сейчас находятся в состоянии средней тяжести с явно положительной динамикой. Врачи говорят, что прогноз благоприятный, но единственная сложность в том, что ожог не только термический, но и частично химический.

«Скорая помощь сработала оперативно. Мы знали, что к нам приедут четыре ребенка с ожогами, которые произошли в результате прорыва трубы. Все отделение было мобилизовано, все службы были привлечены. Дети были сразу подняты в отделение, начата противошоковая терапия, наложены повязки с необходимыми материалами для снятия боли и предупреждения рубцов», — сказал «360» хирург ожогового центра Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах Юрий Проходцов.

Собеседник «360» отметил, что у пострадавших ожоги от четырех до семи процентов участков кожи.

«Скорая помощь, все службы нашей больницы сработали очень квалифицированно, и в результате состояние детей на данный момент средней тяжести с явной положительной динамикой. Проводится вся необходимая терапия. Двум девочкам поставили капельницу. Снялся болевой синдром. <…> Благодаря тому, что они поступили рано и сразу же была оказана специализированная помощь, я думаю, результат должен быть благоприятным. Единственное но — ожог носит не только термический характер, но и частично химический», — подчеркнул собеседник «360».

Кипяток из прорвавшейся трубы горячего отопления затопил улицу Томилинская в городском округе Дзержинский. Четверо детей, которые переходили дорогу, обварили ноги. Их срочно госпитализировали в Люберецкий ожоговый центр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все виновные в коммунальной аварии понесут наказание. Он поручил главе регионального Минздрава обеспечить всю необходимую помощь пострадавшим детям.