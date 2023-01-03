Происшествия 03 января 2023, 20:48 Ожидавшая Деда Мороза четырехлетняя россиянка спасла соседей от пожара МЧС по Курганской области рассказало, как четырехлетняя девочка спасла соседей от пожара РИА «Новости»

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Прошедшая новогодняя ночь надолго запомнится четырехлетней девочке из села Байдары в Курганской области. Как сообщил региональный главк МЧС на своей странице во «ВКонтакте», ребенок предотвратил пожар в соседнем доме.

В ведомстве пояснили, что девочка сидела у окна в ожидании Деда Мороза с подарками, когда заметила огонь на подворье соседнего дома, о чем тут же сообщила отцу.

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«Волшебника все не было, а вот яркий огонек на подворье соседей напротив разгорался все больше. Об огоньке девочка сказала папе Игорю», — отметили в МЧС.

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Мужчина, не теряя времени, бросился на место возгорания, разбудил соседей и вызвал на место пожарную бригаду. Выяснилось, что загорелась пристройка к дому.

Прибывшие на место спасатели быстро потушили пламя и не дали ему распространиться на большой площади.

Как уточнило Ura.ru, дом принадлежал женщине и дочери, каждая из которых имеет группу инвалидности.