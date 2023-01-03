03 января 2023, 20:48
Ожидавшая Деда Мороза четырехлетняя россиянка спасла соседей от пожара
МЧС по Курганской области рассказало, как четырехлетняя девочка спасла соседей от пожара
Прошедшая новогодняя ночь надолго запомнится четырехлетней девочке из села Байдары в Курганской области. Как сообщил региональный главк МЧС на своей странице во «ВКонтакте», ребенок предотвратил пожар в соседнем доме.
В ведомстве пояснили, что девочка сидела у окна в ожидании Деда Мороза с подарками, когда заметила огонь на подворье соседнего дома, о чем тут же сообщила отцу.
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«Волшебника все не было, а вот яркий огонек на подворье соседей напротив разгорался все больше. Об огоньке девочка сказала папе Игорю», — отметили в МЧС.
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Мужчина, не теряя времени, бросился на место возгорания, разбудил соседей и вызвал на место пожарную бригаду. Выяснилось, что загорелась пристройка к дому.
Прибывшие на место спасатели быстро потушили пламя и не дали ему распространиться на большой площади.
Как уточнило Ura.ru, дом принадлежал женщине и дочери, каждая из которых имеет группу инвалидности.
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