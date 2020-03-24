Озеро с фекалиями стало слишком опасным для курганской «Рублевки»

На территории объявили режим чрезвычайной ситуации.

«Во избежание подтопления СНО «Лесное», попадания сточных вод в реку Пикушка, далее в озеро Щучье и реку Тобол, в пределах границ Кетовского и Лесниковского сельсоветов введен режим «чрезвычайная ситуация», — уточнили в администрации.

В настоящее время специалисты занимаются аварийно-восстановительными работами.

«Организациям, которые вывозят жидкие бытовые отходы рекомендовано их сливать в коллектор города Кургана», — заметили в администрации.

По слова издания, местные предприниматели отказались от откачки септиков из-за высокой стоимости.

«Вам пяти кубовый септик встанет в 5000 р. Поэтому и городские [ассенизаторские машины] сюда не ездят. Солярку заправляем по 48 рублей. КАМАЗ не как жигули кушает», — пояснил бизнесмен.