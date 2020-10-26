Овощехранилище частично обрушилось в Свердловской области

Недалеко от Екатеринбурга обрушилась стена овощехранилища. Под обломкам оказался грузовой автомобиль.

В Дегтярске, что в 34 километрах от Екатеринбурга, обрушилась стена овощехранилища. Кирпичи раскидало на площади в 300 квадратных метров. Это случилось на улице Калинина, 31ф в понедельник, 26 октября. Рядом со зданием стоял грузовик, на который упали обломки, говорится на сайте МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия находится оперативная группа, спасатели оградили территорию около двухэтажного здания.

Источник фото: МЧС по Свердловской области

Вопрос о ликвидации последствий обрушения решается администрацией муниципального образования. В мэрии Дегтярска сказали агентству Ura.ru, что собственником здания является бизнесмен Ильгар Мурадов. На него неоднократно составлялись административные дела о нарушении порядка торговли. Разбирать завалы предпринимателю придется за свой счет, уточнили в администрации.