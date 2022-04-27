Овчарка насмерть загрызла 12-летнюю шахматистку в Сочи

В Сочи овчарка насмерть загрызла 12-летнюю девочку. Она приехала на турнир по шахматам. Трагедия произошла в Лазаревском районе. Мать погибшей в беседе с «360» рассказала подробности случившегося.

По словам женщины, их поселили в корпусе пансионата «Аквалоо», который отделен от основного комплекса плохо огороженной территорией. Там нет ни нормальных заборов, ни ворот. Никто не знал, что там живут собаки. Ходить в основной корпус нужно было мимо этого заброшенного места, отметила она.

«Мы находимся на территории пансионата „Аквалоо“, в восьмом корпусе. Тут у них, оказывается, находится посередине не их территория. Сейчас ходили, смотрели — забора там практически нет. Впереди есть забор и ворота какими-то деревяшками закиданы, а дальше там даже нет забора, а в начале какой-то железный с огромными прорехами. Ни табличек, что там живут собаки, ничего вообще», — рассказала женщина.

Вышла всего на 15 минут

В день гибели ее дочь пришла с турнира и попросила мать разрешить ей выйти на улицу, пока женщина ждала еще двух девочек с соревнований.

«Она пришла с турнира, я всегда хожу с ними, но у меня еще две девочки были тут, я ждала, когда они вернутся. Она попросила: „Мама, я на 15 минут выйду на территорию“. Она буквально зашла за угол, прошла 40 метров по той территории, мы мерили — 40 метров, — и ее там съели», — добавила мама девочки.

По ее словам, дочь очень любила животных. На территории, где погиб ребенок, был небольшой пруд с лягушками. Мать предположила, что дочка хотела посмотреть на них. Собеседница «360» подчеркнула, что эта бесхозная территория занимает почти четыре гектара. Там нет и нормального освещения.

«Там мог и медведь быть, эксперт так думал, что даже медведь спустился, но потом сказал, что это собаки», — поделилась она.

Овчарок разводил местный житель

Прокуратура Лазаревского района Сочи начала проверку по факту смерти 12-летней шахматистки. По информации ведомства, девочка приехала с мамой на турнир по шахматам в Сочи из Саратова.

«В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка, нанесла травмы, несовместимые с жизнью», — заявили в надзорном ведомстве.

В региональном СУ СК РФ сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи установили, что вечером 26 апреля девочка прошла на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной, который по периметру был огорожен забором только с трех сторон.

На этом участке 50-летний местный житель содержал овчарок, при этом он не оборудовал специальных вольеров и животные свободно перемещались без присмотра. В тот вечер псы напали на ребенка. Прибывшие медики констатировали смерть девочки в результате полученных травм.

Руководитель краевого следственного управления поставил расследование дела на контроль.