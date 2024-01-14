Эксклюзив 14 января 2024, 23:35 «Отвратительный запах горелого отеля». Очевидец рассказал о пожаре в «Астории» в Казани Очевидец рассказал, как тушили пожар в гостинице «Астория» в Казани

Читать 360tv в

Очевидица пожара в Казани, где горела гостиница «Астория», рассказала «360», что во время тушения во дворе стоял стойкий запах гари. Женщина отметила, что ее дом находится через дорогу от отеля.

«Во дворе у нас теперь отвратительный запах горелого отеля, надеемся всей семьей, что скоро выветрится, а то с детьми и с собакой невозможно гулять», — рассказала собеседница издания.

Реклама

Очевидица рассказала, что пожар тушили долго, сначала проливали крышу по бокам, потом приступили к ликвидации возгорания посередине крыши. Затем около здания гостиницы осталось две пожарные машины, они проливали здание.

«Сейчас там остались две пожарные машины, заливают крышу, огня нет, один дым из середины крыши», — рассказала женщина.

Она отметила, что людей на улице мало, «никто не хочет дышать этой гарью».

Пожар в гостинице «Астория» в Казани случился днем 14 января. Загорелась кровля двухэтажного здания с мансардой на улице Павлюхина.