Один из участков отвода магистрального газопровода загорелся в Челябинской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в МЧС

««Данный участок — отвод (Чебаркуль — Катав-Ивановск) от магистрального газопровода высокого давления (Уренгой — Помары — Ужгород), подземный, диаметром 500 мм, глубина залегания 1 м. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит факельное горение газа из подземного газопровода», — процитировало агентство сообщение.

В ведомстве добавили, что в результате возгорания никто не пострадал.

По словам источника «Интерфакса», населенным пунктам рядом ничего не угрожает, а пожар удалось локализовать на одном участке трубы. Сам газопровод перекрыт, поэтому горение дальше не распространится.

В МЧС телеканалу РЕН ТВ уточнили, что возгорание произошло на 1793-м километре трассы М5, но до ближайшего населенного пункта расстояние большое — два километра. Ближе всего находится деревня Боровое. Пламя возникло на отводе газопровода под названием «Уренгой-Помары-Ужгород», по нему газ проходит в Европу через Украину.