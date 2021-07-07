Ответственный за смерть 25-летнего работника руководитель предстанет перед судом в Тарко-Сале

Руководитель работ по демонтажу кабеля со стен буровой установки предстанет перед судом. По версии следствия, из-за халатности мужчины погиб 25-летний работник. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».

Смерть молодого человека произошла 6 мая в 50 километрах от Нового Уренгоя. Обвиняемый разрешил электромонтеру начать работу возле незакрепленных металлических стеновых панелей буровой установки. Сильный порыв ветра свалил панель прямо на работника. Скорая не успела помочь молодому человеку, он погиб на месте от полученных травм.

Руководителя работ обвинили по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием. Уголовное дело передано в суд.