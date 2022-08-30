Ответственность за пожарную безопасность предложили возложить на охранников

Сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП) обучат навыкам пожарной безопасности, чтобы они умели действовать в случае возникновения огня и понимали, как обезопасить охраняемый объект. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, слова которого привел ТАСС.

Пока инициатива находится на рассмотрении в Госдуме. На ближайшем заседании комитета по безопасности и противодействию коррупции ведомство намерено поднять этот вопрос.

«Будем работать над тем, чтобы частным охранным предприятиям вменили в прямую юридическую обязанность быть, так скажем, обученными в области обеспечения пожарной безопасности», — заявил Еникеев.

Он добавил, что речь в данном случае идет о расширении обязанностей сотрудников ЧОП, которые сейчас обеспечивают только физическую охрану объектов. МЧС предложило, чтобы теперь охранники понимали, как действовать при возникновении пожара.