18 июня 2023, 00:53
«Ответила рефлекторно». Чемпионка России по ММА отправила в нокаут напавшего на нее незнакомца
Чемпионка России по ММА Караева нокаутировала напавшего на нее мужчину во Владикавказе
Незнакомец напал на двукратную чемпионку России по смешанным единоборствам (ММА) Алану Караеву во Владикавказе. Девушка нокаутировала незнакомца, сообщил Telegram-канал «Сапа 15».
По данным канала, нападение произошло на улице. Караваева столкнулась с мужчиной, который был пьян. Он начал предъявлять спортсменке претензии по поводу татуировок на руках, после чего хотел начать драку.
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«Он нанес мне удар. Я рефлекторно сразу же ответила ему, совершила ряд мер самообороны», — рассказала Караева.
Чемпионка России нанесла удар незнакомцу в челюсть, после чего тот рухнул без сознания. Тогда Караева вызвала полицейских. Но мужчина успел скрыться с места происшествия. Позже ему пришлось извиняться перед спортсменкой после встречи с ее братом. В итоге спортсменка забрала заявление из полиции.
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