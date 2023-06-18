Происшествия 18 июня 2023, 00:53 «Ответила рефлекторно». Чемпионка России по ММА отправила в нокаут напавшего на нее незнакомца Чемпионка России по ММА Караева нокаутировала напавшего на нее мужчину во Владикавказе Telegram-канал «Сапа 15»

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Незнакомец напал на двукратную чемпионку России по смешанным единоборствам (ММА) Алану Караеву во Владикавказе. Девушка нокаутировала незнакомца, сообщил Telegram-канал «Сапа 15».

По данным канала, нападение произошло на улице. Караваева столкнулась с мужчиной, который был пьян. Он начал предъявлять спортсменке претензии по поводу татуировок на руках, после чего хотел начать драку.

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«Он нанес мне удар. Я рефлекторно сразу же ответила ему, совершила ряд мер самообороны», — рассказала Караева.

Чемпионка России нанесла удар незнакомцу в челюсть, после чего тот рухнул без сознания. Тогда Караева вызвала полицейских. Но мужчина успел скрыться с места происшествия. Позже ему пришлось извиняться перед спортсменкой после встречи с ее братом. В итоге спортсменка забрала заявление из полиции.

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