06 марта 2020, 16:22
Отвергнутый житель Карелии обстрелял окно девушки из пистолета
В Медвежьегорске (Республика Карелия) 30-летний местный житель из мести обстрелял окно квартиры своей подруги. Теперь мужчину ожидают исправительные работы, сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по республике.
Нетрезвый местный житель пришел к девушке в гости поздно вечером, но она не открыла ему. Кавалер разозлился и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в окно возлюбленной.
По данным сайта «Дни.ру», суд приговорил стрелка к 300 часам обязательных работ.