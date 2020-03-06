Отвергнутый житель Карелии обстрелял окно девушки из пистолета

Нетрезвый местный житель пришел к девушке в гости поздно вечером, но она не открыла ему. Кавалер разозлился и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в окно возлюбленной.

По данным сайта «Дни.ру», суд приговорил стрелка к 300 часам обязательных работ.