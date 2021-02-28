Отца заподозрили в жестоком избиении сына в Москве

В Москве мужчину заподозрили в избиении собственного сына. Мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Происшествие случилось на 2-й Дубровской улице. По предварительным данным, отец школьника находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина жестоко избил мальчика. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, грудной клетки и правого запястья.

Сотрудники правоохранительных органов займутся проверкой произошедшего. Также устанавливаются подробности. Пока неизвестно, происходили ли раньше подобные случаи в семье.

В середине февраля в Тверской области 31-летний житель Торжка сбросил с балкона третьего этажа своего пятилетнего сына. В результате мальчик упал на козырек магазина и повредил шею. По версии следствия, его отец был под наркотиками. Мужчине уже предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего». В Следственном комитете намерены лишить отца, который чуть не убил своего сына, родительских прав.