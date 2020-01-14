Отца-педофила из Кузнечного отправили в колонию

52-летний мужчина из Кузнечного в Приозерском районе насиловал 11-летнюю дочь. Помимо этого он занимался распространением детской обнаженки.

Около четырех месяцев в 2018 году отец-педофил привозил свою дочь к себе домой (девочка живет отдельно с матерью), где подвергал ее насилию. А в январе 2019-го, переписываясь с какой-то женщиной в интернете, отправлял ей материалы с обнаженным ребенком.

Насильника отправили в исправительную колонию строгого режима на 14 лет. Приговор в силу еще не вступил.