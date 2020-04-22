Отца, избившего сына за отказ отжиматься, арестовали

Уроженец Киргизии, который избил своего маленького сына за отказ отжиматься, арестован на два месяца. Такое решение принял Кунцевский суд Москвы.

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2020 года включительно», — заявили «360» в зале суда.

Источник фото: телеканал «360»

Видео, как мужчина воспитывает своего ребенка железным прутом, попало в сеть. На кадрах видно, как мальчик плачет, а отец пытается заставить его отжиматься — с помощью кулаков и пощечин. За кадром слышен женский плач. Видео записала мать малыша.

После этого семьей заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Мужчине может грозить реальный тюремный срок от трех до восьми лет. Отец избитого мальчика признал свою вину и заявил, что глубоко раскаивается. Мать ребенка никаких комментариев не дает.

Ранее стало известно, что в Новороссийске другого шестилетнего мальчика систематически избивала собственная мать. Сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав.