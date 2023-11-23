Происшествия 23 ноября 2023, 16:03 Отсутствие освещения на ВПП не позволило приземлиться Ан-24 на аэродроме в Якутии Транспортная прокуратура: в Олекминске Ан-24 не смог приземлиться на темной ВПП РИА «Новости»

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В якутском Олекминске самолет Ан-24 не смог совершить посадку, поскольку на аэродроме отсутствовало освещение взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Якутска 23 ноября <…> воздушное судно Ан-24 АО „Авиакомпания „Полярные авиалинии“ при заходе на посадку ушло на запасной аэродром в аэропорт Якутска в связи с отсутствием на взлетно-посадочной площадке аэродромного освещения», — подчеркнули в ведомстве.

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В транспортной прокуратуре уточнили, что Ан-24 выполнял рейс Якутск — Олекминск. На его борту находились четыре члена экипажа и 31 пассажир.

Предположительной причиной поломки светосигнального оборудования в ведомстве назвали короткое замыкание аэродромных электроприборов. Предположительно, оно произошло из-за неблагоприятных метеоусловий.

Якутская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности полетов и прав пассажиров. По ее итогам примут меры реагирования.

Летом самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» после посадки в аэропорту Якутска выкатился за пределы ВПП.