Происшествия 28 марта 2024, 14:27 Отсидевший в колонии 50 лет пермяк убил знакомого ударом ножа в сердце

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Житель Пермского края совершил новое преступление после освобождения из колонии, где он провел 50 лет. Мужчина отбывал срок за нападение, убийство и изнасилование. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального суда.

Установлено, что между 70-летним злоумышленником и его знакомым разгорелся конфликт во время празднования новогодней ночи. Пенсионер схватил нож и ударил оппонента в сердце, после чего отправился спать. Ранение оказалось смертельным.

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Фигуранту назначили наказание в виде 12 лет колонии особого режима.