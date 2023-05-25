Происшествия 25 мая 2023, 18:38 Отсидевшего за чужое преступление пенсионера оправдали спустя 64 года в Башкирии Суд оправдал пенсионера, отсидевшего 13 лет за убийство, которое он не совершал РИА «Новости»

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Верховный суд России оправдал пенсионера из Уфы, отсидевшего в тюрьме 13 лет за чужое преступление. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

В 1959 году органы следственные установили, что мужчина проник в чужой дом к трем девушкам и начал избивать их топором, две из них скончались. Судебная экспертиза выдала ошибочное заключение, в результате чего подсудимый отправился за решетку.

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Истинный виновник сознался в преступлении лишь в 2013 году. Верховный суд выяснил, что ошибочно осужденного в ходе следствия оговорили свидетели. В итоге приговор от 1959 года признали неправомерным и отменили его.

«Я очень счастлив, словно заново родился. Мне отметили приговор, теперь я свободный и честный человек», — рассказал о своих впечатлениях пенсионер.

Отмечается, что это первый случай в истории России, когда человека реабилитировали по уголовному делу, исковая давность которого истекла как минимум 50 лет назад.